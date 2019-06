Non risponde alle chiamate da giorni, 70enne trovato morto in casa a Città di Castello

I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti ieri sera per un soccorso a persona.

L'uomo, un 70enne del posto, non rispondeva alla chiamate di parenti e amici da un paio di giorni. I Vigili hanno aperto la porta dell'appartamento, trovando la persona deceduta.

Il corpo è a disposizione della magistratura per l'autopsia per stabilire le cause della morte.