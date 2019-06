Nomine & Poltrone - Questura, due super-poliziotti in arrivo: Russo alla Postale, Grazioso alla "regia"

Due nuovi ingressi per la Questura di Perugia che vanno a completare la dirigenza a disposizione del Questore della Provincia di Perugia. Il benvenuto è andato al nuovo Capo di Gabinetto, il Primo Dirigente della PS Monica Grazioso ed al nuovo Dirigente il Compartimento Polizia Postale per l’Umbria, Vice Questore Sergio Russo. Un curriculum importante quello dei due Dirigenti approdati alla Questura di Perugia. Ravennate di origine, Monica Grazioso ha frequentato il Corso di Formazione per Funzionari della Polizia di Stato all’Istituto Superiore di Roma con un conseguente primo incarico presso la Polizia Stradale di Trieste.

Nel proprio percorso ha diretto l’Ufficio Digos a Ravenna dove ha cordinato una serie di operazioni di rilievo, con grande eco mediatica, rivolte al contrasto di un vero e proprio network di foreign fighters con base a Ravenna. Ultimo incarico della Grazioso, prima di approdare alla Questura di Perugia, è stata la Dirigenza della Polizia Amministrativa – Divisione PASI della Questura di Udine dove parteciperà all’Operazione Magnolia, attività di contrasto allo spaccio collegato ad esercizi commerciali sensibili di cui 8 ne veniva disposta la chiusura da parte dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Commissario dal 1999, invece, il Dr. Sergio Russo presenta un percorso professionale specializzato nella lotta alla criminalità informatica e delle telecomunicazioni. Responsabile dal 2001 dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria presso il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bologna inizia l’attività di contrasto della Polizia di Stato nei confronti di reati come truffe informatiche, adescamento on line, furti di identità digitale. Trasferito nel 2017 a Dirigere il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Trentino Alto Adige implementerà le attività di repressione del cybercrime e nel contempo attiverà attraverso un team dedicato interventi formativi sulla cultura digitale ed informatica a partire dalle scuole.

