Nomine & Poltrone - Prof perugino di Scienze agrarie alla guida Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale

La Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale ha rinnovato il suo Direttivo nazionale per il triennio 2018/2020, eleggendo a nuovo presidente Emiliano Lasagna, ricercatore del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (DSA3) dell’Università degli Studi di Perugia. Il rinnovo delle cariche sociali è avvenuto in occasione della Rassegna Agriumbria, alla presenza dei neo eletti Consiglieri nazionali.

Laureato presso l’Ateneo di Perugia e per dieci anni Presidente di FIDSPA Umbria, Lasagna è ricercatore universitario presso il DSA3 e docente di Genetica animale per il corso di laurea interdipartimentale in Produzioni Animali.

Le sue attività di ricerca riguardano il miglioramento genetico degli animali di interesse zootecnico e la salvaguardia delle razze locali, grazie anche a progetti di ricerca scientifica che vedono la collaborazione di numerose istituzioni straniere. Tante le iniziative sul tavolo per il nuovo Direttivo presieduto dal neoeletto Lasagna, tra cui, in primis, l’attività di promozione e tutela della figura professionale del Laureato in Produzioni Animali.