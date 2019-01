NOMINE & Poltrone - Ateneo di Perugia, Dottorato di Ricerca Honoris Causas allo scienziato Rajagopal

Assegnato il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Ingegneria Industriale e dell'Informazione” al professor Kumbakonam Rajagopal, della TEXAS A&M University, ingegnere meccanico di rilevanza internazionale. Il riconoscimento allo scienziato, consegnato dalla mani del Rettore Franco Moriconi. La solenne cerimonia, secondo la tradizionale antica formula in lingua latina, si è svolta stamani nell'Aula Magna del Polo di Ingegneria. E’stato poi il professor Giuseppe Saccomandi, direttore del Dipartimento di Ingegneria, con la laudatio, a presentare, all’uditorio, la figura dello scienziato - sottolineandone le peculiarità e la rilevanza internazionale e i rapporti con l’Università degli Studi di Perugia - e dell'uomo, molto stimato e apprezzato da studenti e colleghi dell'Accademia.

“I rapporti del professor Kumbakonam R. Rajagopal con l'Ateneo perugino – ha evidenziato il professor Saccomandi - risalgono ai primi anni Novanta. In questi venticinque anni il professor Rajagopal ha sempre aiutato studenti e ricercatori affiancandoli anche nell'ottenere importanti risultati di ricerca. Il conferimento di questa onorificenza, quindi, suggella questa lunga collaborazione”.

Kumbakonam Rajagopal, autore di oltre 500 lavori pubblicati nelle più prestigiose riviste internazionali del settore – è stato ancora evidenziato -, ha lavorato con risultati di eccellenza in molti campi dell'ingegneria meccanica, nell'ambito della meccanica dei fluidi non-newtoniani, dei materiali granulari e delle miscele solido-fluido dello studio della visco-elasticità e termo-elasticità. I suoi lavori hanno avuto un impatto notevole nella comunità scientifica e non solo, come testimoniano gli indici bibliometrici, con oltre 20.000 citazioni, H-index 80.

La Commissione per il conferimento del dottorato, composta dal Magnifico Rettore Franco Moriconi e dai professori Giuseppe Saccomandi ed Edvige Pucci (membri esperti), Franco Cotana, Paolo Valigi, Paolo Conti, Elisabetta Zanetti, ha proceduto alla valutazione dell’esposizione inserendo in un’ urna fave bianche in segno di approvazione o nere in caso contrario: unanime è stato il parere favorevole sulla Lectio tenuta dal professor Rajagopal. Il Rettore Moriconi ha quindi consegnato al Dottore honoris causa Kumbakonam Rajagopal il libro (simbolo del sapere), l’anello (a significare l’‘unione’ del laureato con la disciplina), il bacio accademico, il ‘tocco’, la toga dottorale e la pergamena.