Nomine e Poltrone - Due perugini al nuovo consiglio nazionale dei dottori agronomi

Rinnovato per 11 quindicesimi il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che vede tra gli elette ben due professionisti dell’Ordine di Perugia, il Dottore Agronomo Stefano Villarini, e la Dottoressa Valentina Marconi.

“Queste elezioni hanno di fatto confermato all’Ordine di Perugia, la sua centralità rispetto all’attività ordinistica - il nostro Ordine a continuato il Presidente Martella, è tra i 5 ordini più grandi del paese e da anni esprime un’importante classe dirigente, che ha visto la sua formazione proprio nella vita ordinistica perugina. Appartiene proprio l’Ordine di Perugia anche il hssssssssssAndrea Sisti, che è il Presidente Nazionale uscente che cosi come il Dott. Stefano Villarini hanno avuto il ruolo di Presidente dell’Ordine di Perugia e della Federazione Regionale, cosi come la collega Valentina Marconi è stata consigliere del nostro Ordine.”

Umbro eletto/ la scheda - Stefano Villarini, Dottore Agronomo, laureato in Scienze Agrarie e iscritto all’Ordine dal 1990, Vicecoordinatore della Rete Professioni Tecniche dell’Umbria; Presidente della Federazione Regionale e dell’Ordine di Perugia dal 2009 al 2017. Progettista del territorio in campo civile, rurale, infrastrutturale, ambientale; stime e valutazioni immobiliari. Consulente Tecnico e Perito del Tribunale, Corte d’Appello e Tar; esperto in topografia e GIS; consulente per innovazione, sviluppo e accesso al finanziamento pubblico per imprese agro-industriali; Direttore Responsabile dell'Ufficio PG1 Centro Assistenza Agricola UNICAA.