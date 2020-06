Nomina Cantone, Tesei: "Le sue competenze e professionalità contribuiranno al rispetto della legalità"

“Mi congratulo con Raffaele Cantone per la nomina a Procuratore capo di Perugia. Le sue competenze e la sua professionalità contribuiranno certamente ad assicurare il rispetto delle regole e della legalità”. È quanto ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a seguito della nomina del magistrato, ex presidente dell’Anac, Raffaele Cantone.

La presidente, in una nota, si dichiara “ben lieta, nel rispetto dei reciproci ruoli, di poter continuare un virtuoso rapporto tra i nostri uffici così come fin qui accaduto. A tal proposito colgo l’occasione, oltre che augurare buon lavoro a Cantone, con il quale spero di incontrarmi presto, di ringraziare nuovamente Fausto Cardella per il lavoro svolto e per l’ottima, se pur breve, collaborazione”. Anche la senatrice Nadia Ginetti (Italia Viva) si congratula per la nomina di Cantone a procuratore di Perugia: Durante il governo Renzi Cantone è stato fortemente voluto a capo dell'Anac, l'autorità nazionale anticorruzione, e siamo certi che svolgerà questo nuovo incarico con la serietà, l'impegno e la professionalità che l'hanno sempre contraddistinto. Questa sua nomina testimonia l'importanza raggiunta dalla procura di Perugia, chiamata ad occuparsi di inchieste sempre più impegnative e rilevanti"..