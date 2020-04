Coronavirus, cresce il fronte dell'obbligo di mascherine per uscire da casa: dopo Gualdo, ora Nocera Umbra

Dopo il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, anche il primo cittadino di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, ha deciso di firmare una ordinanza sul modello della regione della Lombardia, relativa al contenimento del virus su tutto il territorio comunale. Obbligo da oggi di mascherine o altri indumenti per coprire bocca e naso tutte le volte che si esce per raggiungere i servizi essenziali, farmacie e supermercati. In questo caso non c'è l'obbligo anche dei guanti monouso. Inoltre nell'ordinanza sono stati chiusi tutti i cimiteri e prorogato il blocco dei mercati rionali.

