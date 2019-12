Si ribalta con la vettura, ferita una giovane automobilista

Ha perso il controllo dell'automobile che poi si è ribaltata. Se l'è cavata con ferite non particolarmente preoccupanti, la conducente di un'auto, rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la Flaminia, nel comune di Valtopina (e non Nocera Umbra come inizialmente appreso).

La giovane automobilista è stata soccorsa dal personale del 118 per le lievi ferite riportate nello schianto.

Solo poche ore prima, a Todi, un uomo ha perso la vita in un altro incidente stradale.