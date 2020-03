Finisce sotto il trattore che si ribalta, ancora un incidente nelle campagne umbre

Ancora un incidente nelle campagne umbre. Ancora una persona rimasta schiacciata da un trattore che si è ribaltato. Dopo l'infortuinio che si è verificato questa mattina a Castelnuovo di Assisi , un secondo episodio. Questa volta a Nocera Umbra, lungo la Septempedana.

Il mezzo, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, si è ribaltato, il conducente è rimasto incastrato sotto al mezzo. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana, che hanno provveduto a recuperare l'infortunato e ad assicurarlo alle cure del personale del 118, arrivato sul posto in elicottero per poi trasportarlo in ospedale.

Aggiornamenti

Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia. E' arrivato in codice rosso al pronto soccorso e subito preso in consegna dai chirurghi che lo stanno sottoponendo a un intervento. Ha riportato traumi in diverse parti del corpo.