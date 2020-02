Non risponde più, i vigili entrano dalla finestra e la trovano senza vita

La richiesta di intervento è arrivata dai carabinieri. Una donna di 73 anni non rispondeva più. Per questo i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento in cui viveva, a Nocera Scalo, passando dalla finestra, scoprendo il perché del silenzioo della donna, C.M..

La 73enne, infatti, è stata trovata ormai deceduta, inutile il tentativo di soccorrerla da parte del personale del 118, intervenuto sul posto. Accertamenti in corso sulla causa del decesso.