Cavallo cade in un fosso, salvato dai vigili del fuoco

Cavallo salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. E' accaduto nella giornata di ieri - mercoledì 22 aprile - nel comune di Nocera Umbra. Secondo quanto ricostruito, l'animale è caduto accidentalmente in un piccolo fosso a ridosso di una rimessa agricola nella località di Schiagni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per cercare di recuperare il cavallo, è stato necessario l'intervento della squadra di Gaifana. Un medico veterinario, allertato per l'incidente accaduto all'animale, lo ha sedato per permettere le operazioni di recupero e poi lo ha visitato. A causa della caduta è rimasto leggermente ferito, ma fortunatamente si rimetterà presto.