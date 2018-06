Casa di Riposo di Nocera, i nonni non se ne vigliono andare: la buona notizia

Il 4 giugno, alle ore 10.30, presso la Camera del Lavoro di Foligno (in via la Louviere 2), si terrà una conferenza stampa della Cgil provinciale e territoriale sulla complessa vicenda della casa di riposo di Nocera Umbra arrivata ad una svolta decisiva. Alla conferenza stampa parteciperanno Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia, e Mario Bravi, responsabile di zona Cgil. Alla conferenza stampa parteciperà anche il Comitato per la Casa di Riposo di Nocera Umbra. U dieci anziani resteranno nella loro casa famiglia da dove rischiavano la cacciata per mancanza di fondi da parte del comune di Nocera.