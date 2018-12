Blitz della polizia in un night club, scattano chiusura e mega multa per oltre 28mila euro

Maxi multa per oltre 28mila euro e sospensione temporanea dell’attività. E’ quanto disposto nei confronti di un night club del perugino a seguito di un controllo della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, in sinergia con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia.

Gli accertamenti hanno così evidenziato che all’interno del locale notturno, dei 31 lavoratori presenti, ben 11 non avevano regolare contratto di assunzione. Tra queste, totalmente “in nero” e di fatto adibite alle mansioni di “intrattenitrici”, 6 erano cittadine comunitarie. Altre cinque ragazze extracomunitarie, pur essendo regolarmente presenti sul territorio nazionale, non possedevano titolo di soggiorno per svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il legale rappresentante dell’esercizio è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’immigrazione, a suo carico, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 28mila euro per lavoro “in nero”. Per il locale è scattata anche la sospensione delle attività ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, fino a che non si siano ripristinate le condizioni previste per il regolare impiego dei lavoratori.