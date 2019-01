Maltempo in Umbria - La mappa delle nevicate, il traffico sui valichi umbri e l'emergenza ghiaccio

Nevica, non copiosamente, lungo la dorsale appenninica umbra-marchigiana. In particolare un sofficie strato bianco e gelato si sta depositanto sull'area di Colfiorito e sulla Somma tra le province di Perugia e Terni. Strade gelate invece sui passi di Bocca Trabaria e di Fossato di Vico. Non si registrano incidenti o mezzi pesanti intraversati, secondo la Polizia Stradale il traffico scorre regolare. Fondamentale avere a bordo le catene in caso di peggioramento del meteo.

Qualche fiocco è caduto anche su Foligno, su Gualdo Tadino e Nocera. A Spoleto e in Valnerina le nevicate più consistenti ma con scarsi accumuli a terra. Le temperature sono intorno ai meno 1-2 gradi. Sole sul resto dell'Umbria ma ora fa paura il rischio gelo che andrà avanti per altre 36 ore.

I sindaci dell'Umbria hanno fatto entrare in azione i mezzi spargisale sia sulle strade comunali che a carattere provinciale-regionale. I sindaci hanno invitato i cittadini a restare a casa, se possibile, nelle ore notturne dove il termometrò sarò abbondamente sotto lo zero. Alto il rischio incidenti.