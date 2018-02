Allarme neve e gelo polare sull'Umbria: temperature a meno 10, alcuni comuni chiudono le scuole: la mappa

I bollettini, almeno sulla carta, sono all'insegna dell'allarme rosso sia per neve che per freddo glaciale. Si parte con la neve in tutta l'Umbria da sabato notte, con la domenica a quote ancora più basse dal pomeriggio. I primi disagi si verificheranno in Altotevere, Alto Chiascio e il folignate. Poi fiocchi anche nel Perugino e Trasimeno. Ma il grosso degli accumuli è previsto per tutta la giornata di lunedì dove le temperature arriveranno a meno 6 gradi in media in provincia di Perugia (picchi fino a meno 10). La protezione civile regionale sta predisponendo un piano neve e gelo ed ha già avvertito i comuni maggiormente più a rischio.

L'invito è quello di tenere chiuse le scuole per lo meno per tutta la giornata di lunedì. Al momento all'appello hanno risposto di sì i comuni della fascia appenninica: scuole chiuse dunque a Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Sigillo, Fossato, Costacciaro, Scheggia, Valtopina. Si sta valutanto ancora l'ordinanza a Foligno. Molto probabilmente anche Pietralunga, Città di Castello e Umbertide potrebbero adottare questo provvedimento nella giornata di oggi.

LA CONFERMA DELLE SCUOLE CHIUSE