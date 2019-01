Maltempo, freddo polare e nevicate a Gualdo-Gubbio, primi fiocchi anche a Perugia

Dalle 17 di oggi, 10 gennaio, è iniziata la fase più difficile per alcune zone dell'Umbria che si trovano lungo la via battuta dalla nuove pertubazione gelida che dovrebbe comunque interessare soprattutto le Marche, Abruzzo e Molise con il suo carico pesante di neve. La fascia appenninica umbra sarà soltanto lambita per le prossime 24 con tanto freddo ma accumuli modesti di neve.

Attualmente si segnalano già rovesci nevosi lungo l'Appennino: Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Nocera e Norcia. Sfiocchettata anche su Assisi e Foligno e al centro storico di Perugia.



Nelle prossime ore verranno temporaneamente interessati da qualche breve nevicata anche altri centri appenninici (probabilmente anche San Giustino, Città di Castello, Umbertide, Spoleto): hanno previsto da Umbria Meteo. Comunque da domani mattina, nubi e precipitazioni in genrale diminuzione. Temperature in calo.