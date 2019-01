Mezza Umbria imbiancata, la mappa della neve: il punto sulla viabilità

Mezza Umbria si è svegliata imbiancata. Neve nella zona dell'Appennino, a Foligno, Gualdo Tadino e Gubbio. 'Spoleverata' anche ad Assisi.

Dopo i disagi di questa notte e delle primissime ore della mattina, come confermato a PerugiaToday dalla polizia stradale - la viabilità è tornata alla normalità. Ripulite le arterie principali (Perugia-Ancona, Foligno-Civitanova, Centrale Umbra, Flaminia) e le strade di collegamento.

Innevati anche i valici appenninici, ma con catene e pneumatici invernali si viaggia regolarmente. Problemi per ghiaccio a Colfiorito e sulla Somma.

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Flaminia. Intorno alle 4,30 una cisterna è finita fuori strada. Necessario, in questo caso, l'intervento dell'autogru. Soccorse anche alcune suore rimaste bloccate in una strada interna di Assisi. I vigili del fuoco sono intervenuti anche nella zona di Gualdo Tadino-Gubbio per il recupero di alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati a causa della neve.