Perugia si sveglia con la neve, Barelli: "Scuole aperte, Gesenu già al lavoro con il sale"

"Previsioni confermate, poca neve, scuole aperte. Gesenu al lavoro per spargere sale sui marciapiedi. Buona scuola a nostri studenti per oggi e per domani buon futuro e buona vita". E questo il post su Facebook del vicesindaco di Perugia Urbano Barelli - corredato da foto - che conferma l'apertura delle scuole in città. Le strade di Perugia, però, sono imbiancate dalla neve. Raffica di proteste sotto la pagina Facebook del Comune di Perugia.

L'aggiornamento di Umbria Meteo - "Ore 6.40: nelle ultime ore neve su tutta l'Umbria con alcuni cm di neve al suolo, nel sud della regione comunque la neve si sta già trasformando in pioggia, nello spoletino piove con -2°C. Attenzione al gelicidio, il ghiaccio che si forma con la pioggia che viene a contatto con il terreno sottozero dopo alcuni giorni di temperature gelide".