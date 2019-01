Nevica sul valico di Colfiorito, mezzi in azione. Bollettino: "Prossime ore nevicate fino a 300 metri"

Il valico di Colfiorito che collega l'Umbria alle Marche, dalle 8 di questa mattina, è completamente imbiancato e la nevicata in atto sta provocando accumuli su strada e terreno. Per adesso la situazione è sotto controllo dato che sono stati già attivati i mezzi anti-neve, ma stando alle previsioni lungo la fascia appenninica la situazione nelle prossime ore dovrebbe diventare complicata a causa della neve e del freddo. Per adesso la quota neve si è attestata intorno agli 800 metri di altezza ma è destinata a scendere ancora.

Scrivono sulla loro pagina Facebook www.umbriameteo.com: "la neve inizierà scendere oggi in collina fin sui 450/600 metri ma entro domani martedì 22 gennaio scenderà fin sui fondovalle umbri, quindi anche a 150/200 metri di quota anche se gli accumuli potrebbero fermarsi, in linea di massima, intorno ai 300/400 metri di quota". I territori maggiormente colpiti non sono stati ancora comunicati, si attende ultima evoluzione delle correnti fredde che spingono da vari versanti sull'Umbria.