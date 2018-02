Maltempo in Umbria, neve e ghiaccio: scuole riaperte nei comuni dell'Appennino

Emergenza finita. Il Comune di Gualdo Tadino riapre le scuole. La comunicazione arriva dalla pagina Facebook del Comune: "Le scuole di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido ed il centro socio riabilitativo “il Germoglio”, a Gualdo Tadino saranno aperte regolarmente nella giornata di mercoledì 28 febbraio". E ancora: "Si ritiene di non prorogare l’ordinanza di chiusura emanata ieri per le scuole in quanto le strade risultano percorribili e non sono state rilevate particolari criticità. Stessa disposizione è stata adottata anche dai Comuni limitrofi di tutta la fascia appenninica".