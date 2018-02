Neve e ghiaccio a Perugia, strade chiuse al traffico: la mappa delle vie

Freddo, neve e ghiaccio. L'ondata di gelo artico che ha portato a un drastico abbassamento delle temperature con neve anche a basse quote, è arrivata. A Perugia, a causa del ghiaccio, alcune strade sono state momentaneamente chiuse già dalla serata di ieri. Sono quelle inserite nel piano emergenza neve.

Questa la mappa delle strade chiuse: Via Alessi; Via Bartolo (da P.zza Danti); Via Cavallaccio (da Via XX Settembre); Via Francolina (tratto da via Vincioli a Via dei Priori); Via Fonti Coperte (tratto da Via Pellas a Via della Pescara); Via Madonna del Riccio; Via Marzia ( da Piazza Italia); Via Oberdan; Via Piaggia dei Filosofi (da via dei Filosofi); Via S. Prospero ( dall'incrocio con via Pellini); Via S. Giuseppe (dalla porta di S. Antonio a Via Eugubina); Via Serafino Siepi (da Via O. Antinori a Via Ruggero d'Andreotto), Piaggia Colombata (da Via R. D'Andreotto); Via del Maneggio (da Via Fabretti); Via A. di Duccio (da Via del Giochetto); Via De Gasperi e limitrofe (Zona Montegrillo; Via Don Luigi Sturzo; Via Fuori la Mura (dall'Arco del Cassero di Porta Sant’Angelo); Via e Strada del Bulagaio (da Piazza Fortebraccio all'incrocio di Ponte Rio); Nuova strada del Parco di Sant’Angelo (da Via del Bulagaio a Via Sperandio); Via Sperandio (da Corso Garibaldi); Via San Costanzo (dalla rotatoria Pallotta all’innesto su via Bonfigli); Via San Girolamo (dal ponte sul fosso di S. Margherita all’incrocio con via Bonfigli); Strada Ponte D’Oddi, dall’innesto su Strada San Marco - Cenerente alla fine della salita (detta strada del Turione).