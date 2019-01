Il grande freddo cala sull'Umbria, previsioni da brividi per giovedì e venerdì

Chiudete le finestre, preparate i cappotti e accendete termosifoni e caminetti, perché l’anticiclone che staziona sopra l’Europa occidentale favorirà la discesa di un vortice “depressionario proveniente dall’Islanda”, come scrive Umbriameteo.it, e porterà sull’Umbria “un nuovo peggioramento atmosferico con molte nubi, ma poche precipitazioni, nevose fino a quote medio basse”.

Secondo i rilevamenti e le previsioni del centro meteorologico giovedì 10 è previsto cielo sereno o poco nuvoloso sull’Umbria centro occidentale, nuvoloso o molto nuvoloso nelle zone appenniniche con locali addensamenti ed isolate precipitazioni, nevose fino a quote basse nell’arco della mattina. Veloce abbassamento delle temperature minime su tutta la regione (intorno ai 5-7 gradi in pianura). Secondo il Centro funzionale regionale potrebbero verificarsi nevicate sull’arco appenninico a quote molto basse (intorno ai 500-700 metri nel pomeriggio, 300-500 metri in serata).

Peggioramento della situazione nel pomeriggio con precipitazioni sparse in Appennino, nevose fin sui fondovalle.

In serata aumento delle precipitazioni sull’Appennino, nevose fin sui fondovalle, e brevi nevicate anche più ad ovest, specie sull’Umbria centro settentrionale. Precipitazioni e nevicate in diminuzione nel corso della serata.

Le previsioni per la giornata di venerdì danno cielo poco nuvoloso o nuvoloso sull’Umbria centro occidentale e possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota, in intensificazione nel corso della mattinata. Per il centro funzionale le condizioni di nuvolosità variabile nella prima parte della giornata porteranno deboli nevicate oltre i 300-400 metri sui settori appenninici. Neve debole-nevischio non escluso anche tra ternano e orvietano.

Progressivo “miglioramento atmosferico con tendenza a diminuzione delle precipitazioni e della nuvolosità con schiarite sull’Umbria centro occidentale” nelle ore pomeridiane.

Secondo gli esperti di Umbriameteo.it in serata si avranno delle schiarite e la tendenza ad ulteriore miglioramento delle condizioni meteo con cessazione delle precipitazioni.