Neve sulla E45, traffico nel caos: mezzi pesanti fermati a Pierantonio

Problemi lungo la E45 per il maltempo. Secondo quanto spiegato da Anas "a causa delle nevicate che stanno interessando dalla scorsa notte l’Appennino tosco-romagnolo, si registrano rallentamenti lungo la E45 tra Pieve Santo Stefano e Cesena, soprattutto nel tratto del valico di Verghereto. I mezzi pesanti in direzione Roma vengono fermati a Cesena, mentre quelli diretti a Ravenna vengono al momento fermati a Pierantonio per evitare incolonnamenti sul tratto toscano".

E ancora: "Mezzi sgombraneve e spargisale sono in azione lungo l’intera tratta per consentire il ripristino della normale circolazione, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo. La strada è comunque transitabile con catene montate".