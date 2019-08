Via Innamorati, neopatentato al volante a un passo dal coma etilico: addio patente

Neopatentato beccato ubriaco al volante. La polizia municipale di Perugia, nel corso dei controlli in centro nella notte tra il 18 e il 19 agosto, oltre all'ubriaco contromano in via della Stella, ha fermato e controllato un neopatentato in via Innamorati.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dagli agenti della municipale, è stato fermato perché procedeva con andamento incerto e zigzagante tra il centro storico di Perugia e il quartiere di Elce. Gli uomini della pattuglia dei vigili urbani lo hanno sottoposto alle prove dell’alcoltest. Risultato: valori di alcolemia superiori a 2.50 g/l. Per lui sono scattati il ritiro della patente ai fini della sospensione e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.