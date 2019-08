Neopatentato alza troppo il "gomito", denunciato e patente ritirata

Un automobilista d 19 anni, neopatentato, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Monte Santa Maria Tiberina dopo essere stato controllato nel centro abitato di Città di Castello alla guida di una utilitaria, è risultato avere un tasso alcolemico doppio rispetto al massimo consentito.

Un uomo residente in Lombardia alla guida di un’autovettura è stato sottoposto ad esame con etilometro dai Carabinieri. L’esito finale ha fornito un tasso alcolemico ben oltre il limite di legge e, per tale motivo, è stato denunciato in stato di libertà e la patente di guida immediatamente ritirata.