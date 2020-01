Bimba di quattro mesi abbandonata dalla madre

Una neonata - di appena quattro mesi - è stata abbandonata dalla madre nelle prime ore di domenica 5 gennaio. Come riporta il Corriere dell'Umbria, la piccola è stata lasciata in una comunità per minori alle porte di Perugia. La donna, secondo la ricostruzione dei quotidiano, è arrivata in taxi, ha suonato e ha lasciato la bimba in braccio a un operatore, dicendo che non se ne poteva occupare, ed è ripartita subito dopo.

E' stato il personale della struttura ad allertare i carabinieri, giunti sul posto insieme al 118. La neonata è stata portata in ospedale, nel reparto di Pediatria, per verificare le sue condizioni, e subito dimessa. E' in buone condizioni. La piccola è stata affidata ai servizi sociali. Si sta cercando la madre. L'ospedale Santa Maria della Misericordia presenterà una relazione sulle condizioni della neonata.