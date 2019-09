Neonata prigioniera dell'auto parcheggiata sotto il sole, salvata dai vigili del fuoco

L'auto si era chiusa. Le chiavi all'interno, sul seggiolino una bambina di un mese e mezzo. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che sono accorsi nel parcheggio dell'Asl di Spoleto, dove la macchina era parcheggiata, per soccorrere la piccola. Rotto il vetro, i vigili hanno provveduto ai primi accertamenti in attesa del personale del 118. Inizialmente la bimba sembrava non rispondere, poi il trasporto in ospedale per le cure del caso dopo la permanenza nell'auto surriscaldata dal sole.