Nella notte scontro tra Polizia e banda di ladri, messi in fuga prima dei furti, speronata auto della Volante

La Polizia di Stato, anche a riguardo le forti criticità riscontrate in alcune zone periferiche del territorio, ha ulteriormente intensificato la propria attività di controllo, finalizzata al contrasto dei reati come furti, scippi e rapine. Nella nottata, in località San Nicolò di Celle, una Volante ha notato un’autovettura sospetta ed ha cosi deciso di procedere al controllo. Ma alla vista degli Agenti l’auto in questione puntava diritto verso la Volante colpendola volentemente e dandosi alla fuga. Gli agenti sono rimasri illesi. Dopo un breve inseguimento, dall’autovettura sospetta, rubata per il raid notturo, i componenti della banda sono scesi e hanno preferito di scompararire a piedi per i campi. Le indagini vanno avanti per risalite all'identità della banda di ladri. Nell'auto snostati trovati numerosi oggetti da scasso.