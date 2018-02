Le scarpe vecchie nella scatola, quelle nuove le indossa e prova a non pagare alla cassa

E’ entrato in un negozio di calzature di via Pievaiola e, un volta dentro, si è aggirato tra gli scaffali fingendosi indeciso nell’acquisto e provando numerosi modelli di calzature. Il suo comportamento, tuttavia, non è sfuggito ad un dipendete della vigilanza che, soffermatosi ad osservarlo, ne ha memorizzato l’abbigliamento e, in particolare, il tipo di calzature indossate. Un dettaglio, quest’ultimo, che è stato determinante poiché al momento di uscire, non è sfuggito al vigilante il repentino cambio di colore e modello di scarpe indossato dal sospetto avventore.

Richiesto l’intervento della Volante, all’arrivo dei poliziotti l’uomo – un 43enne italiano con precedenti per furto m- è stato fermato e, messo alle strette, ha condotto gli agenti fino ad uno scaffale del negozio dove ha indicato una scatola. Aperta la confezione, all’interno vi era il paio di scarpe usurate che il 43enne aveva sostituito alle calzature nuove (del valore di circa 40€) che aveva indossato, nella convinzione di poter uscire, indisturbato dal negozio. Condotto in Questura, è stato denunciato per tentato furto.