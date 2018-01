Il Natale a Perugia è finito: smontato l'albero in Piazza IV Novembre

Smontato l’albero di Natale in piazza Grande. Una struttura che – a conti fatti – pare non avere scontentato nessuno. Una volta tanto. È vero che non sono mancate le solite critiche iniziali dei malpensanti, dei prevenuti e di quanti sono votati alla critica… a prescindere.

È altrettanto vero che non sono mancati piccoli incidenti: come quello del mezzo Gesenu sfrenato, che è andato a urtare contro le transenne scompaginandole.

Ma l’albero ha resistito alle critiche e alle maldicenze, prestando onorato servizio per tutto il periodo delle feste. Certamente – come sempre accade – l’albero dell’anno prossimo verrà severamente giudicato. Si dirà, come al solito: “Era meglio quello dell’anno scorso!”. E forse, una volta tanto, sarà la verità.