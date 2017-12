Il (vero) Natale, dal pranzo offerto dal cardinale Bassetti ai poveri alle stampe per aiutare oltre 400 famiglie in difficoltà

In questo periodo natalizio diverse iniziative sono state messe in campo per sostenere l’attività dell’Emporio della Solidarietà “Tabgha” presso il “Villaggio della Carità” della Caritas di Perugia, non limitate alla raccolta di offerte per l’acquisto dei prodotti di prima necessità per le 480 famiglie in difficoltà che attualmente usufruiscono di questo servizio.

Si tratta di iniziative di sensibilizzazione, attraverso gesti di condivisione e carità, che tendono a coinvolgere non solo quanti possono donare, ma anche coloro che ricevono un aiuto. E’ il caso delle donne delle dodici famiglie (con ventuno minori) accolte al “Villaggio della Carità”, che tutte insieme, all’inizio dell’Avvento, due volte a settimana, si sono ritrovate per realizzare 500 “speciali” palline natalizie, tutte distribuite (nemmeno una è avanzata) da volontari Caritas nelle parrocchie della Prima Zona pastorale dell’Archidiocesi (Perugia città) durante le messe della Terza Domenica di Avvento (17 dicembre).

“Le ospiti del “Villaggio della Carità” hanno tagliato tessuti, appuntato nastrini, abbinato colori in modo che ogni pallina fosse bella e fatta con cura – racconta Luisa Pecetti, condirettrice della Caritas diocesana – e, tra commenti e tazze di tè dagli aromi orientali, man mano si riempiva lo scatolone contenente alla fine ben 500 palline dai svariati colori, che oggi trovano posto tra gli addobbi natalizi di 500 case di perugini”.