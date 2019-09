Nasconde la droga al rientro in carcere dopo il permesso premio, nei guai detenuta

Esce dal carcere in permesso premio e quando fa rientro dalla perquisizione spunta fuori la droga e finisce sotto processo.

La donna, secondo il capo d’imputazione, avrebbe nascosto su di sé, al rientro in carcere, “una siringa da insulina, già usata con tracce di oppiacei e una fialetta di vetro contenente una soluzione di metadone, caffeina, eroina e cocaina”.

Oggetti e sostanza stupefacente che non avrebbe potuto far entrare in carcere e che le è costata un’accusa di inosservanza del provvedimento dell’autorità e della legge sulle droghe. Accusa che l’ha portata in tribunale, dove è difesa dall’avvocato Alberto Catalano.