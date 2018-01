Umbria, i primi fiocchi blu e rosa e gli ultimi nati nel 2017: benvenuti a Daniele, Giulia, Emma

E’ di Giulia il primo vagito del 2018 che ha rallegrato il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Terni: la piccola è nata da parto spontaneo alle ore 1,52 del 1 gennaio e alla nascita pesava 2,975 chilogrammi. È figlia di genitori italiani residenti a Terni: Francesca e Marco.

È stato fiocco rosa anche per l’ultimo parto del 2017: la bambina, sempre di Terni, si chiama Agata ed è venuta alla luce alle ore 14,51 del 31 dicembre con un peso di 3,320 chilogrammi. Con Agata il punto nascita di Terni ha festeggiato la 1255esima nascita del 2017 (di cui 16 gemellari). Al momento una donna è in travaglio ed entro pochissime ore verrà alla luce un maschietto, il secondo nato del 2018.

All’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, un minuto dopo la mezzanotte, il piccolo Daniele, primo figlio di una coppia perugina, è stato il primo nato in Umbria. Daniele ha preceduto di poco Emma , Kg 3,440 venuta alla luce alle 0.50. Sono stati 1948 i nati nell'anno appena concluso, con una riduzione rispetto al 2916 del 3.5%, un calo più contenuto rispetto a quello generale. I parti sono stati 1895 in virtù di 55 nascite gemellari, delle quali 2 trigemine

All’ospedale di Città di Castello non si registrano nati nel 2018, né il 31 dicembre: sono 635 i parti in totale nel 2017.

All’Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, Branca l’ultimo nato è Lorenzo, è venuto alla luce alle 22.22 del 31 dicembre e pesa. 3,250 chili. Nessun vagito per questo 2018: in totale sono stati 415 i parti nel 2017. Non si registrano nascite neanche all’ospedale Media Valle del Tevere, a Pantalla.