La piccola Melissa ha tanta fretta di conoscere mamma e papà e nasce in casa

Melissa aveva fretta di nascere, tanto che non ha aspettato che la mamma arrivasse in ospedale. Anzi, non l’ha fatta uscire neanche dall’abitazione ed è nata a casa.

La piccola Melissa (auguri dalla redazione di Perugia Today a lei, alla mamma e la papà, e a tutti suoi cari) ha deciso che era giunto il momento di vedere com’è il mondo fuori. Così ieri, 15 luglio 2020 alle ore 19.44, è nata, frettolosamente a casa, Melissa Moscatelli grazie all'aiuto della cugina Anastasia Moscatelli e della nonna Graziella Tacchi.

Poco dopo è arrivata l'ambulanza che ha trasferito in ospedale mamma Pamela e la piccola Melissa. Tutte e due godono di ottima salute. Papà Marco e la sorellina Alexia non vedo l'ora di riabbracciarle. È stata una grande emozione per tutti!