Ristorante giapponese nel mirino dei Nas: 50 chili di prodotti sequestrati e maxi multa al titolare

Con l’approssimarsi delle festività pasquali si intensificano i controlli dei Carabinieri dei NAS a ristoranti, supermercati, pasticcerie, pescherie e laboratori di prodotti alimentari. In particolare gli uomini dei Nas di Perugia hanno ispezionato un ristorante giapponese della provincia e, con il supporto del Servizio veterinario della locale Asl, hanno sottoposto a sequestro cautelativo sanitario tre congelatori.

All’interno erano contenuti circa 50 chili di prodotti alimentari carnei, ittici e semilavorati farinacei irregolarmente congelati, privi di etichettatura e di indicazioni sulla tracciabilità, conservati in cattive condizioni igieniche e sanitarie. I prodotti sequestrati saranno successivamente avviati a distruzione. Per le irregolarità accertate il responsabile è stato sanzionato per 2.500 euro.