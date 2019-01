Blitz dei Nas di Perugia, ristorante sequestrato: muffa, sporcizia, ragnatele e blatte

I carabinieri del Nas di Perugia "hanno sequestro un esercizio di gastronomia con ristorazione veloce" nel circondario di Perugia "a causa di gravi carenze igienico-sanitarie dovute a presenza di sporcizia non rimossa nel tempo, di ragnatele e blatte", come si legge in una nota pubblicata dal Ministero della Salute.



E ancora: "Inoltre all'interno di un frigorifero sono stati trovati 10 chili di pane invaso da muffe. I locali sono stati sequestrati amministrativamente, con conseguente sospensione dell'attività, mentre gli alimenti non idonei al consumo sono stati immediatamente distrutti".