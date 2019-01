Cibo scaduto nel ristorante e 'magazzino' di frutta e verdura invaso da topi, blitz dei Nas di Perugia

Maxi multe per il ristorante e sigilli per il 'magazzino' di frutta e verdura. I carabinieri del Nas di Perugia, come si legge in una nota ufficiale del Ministero della Salute, a seguito di alcuni controlli compiuti all'interno dei centri commerciali della provincia di Perugia, hanno effettuato il sequestro sanitario amministrativo, con conseguente chiusura, di un'area di stoccaggio di prodotti ortofrutticoli, per un valore stimato di circa 80mila euro, perché invasa dai topi.

Inoltre all'interno di un ristorante sono stati sequestrati 30 chili di alimenti scaduti, immediatamente distrutti, per un valore di svariate migliaia di euro di sanzioni.