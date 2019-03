Blitz dei Nas nelle palestre di Perugia, controlli a tappeto: titolari segnalati

Blitz dei Nas di Perugia nelle palestre e nei centri fitness della città. I controlli dei carabinieri hanno fatto emergere diverse irregolarità nelle strutture.

Secondo quanto spiegato da una nota dei militari del Nucleo antisofisticazione, pubblicata sul sito del Ministero della Salute, ecco cosa è stato riscontrato: mancato abbattimento barriere architettoniche, assenza di impianti ricircolo dell’aria in locali privi di finestre, omessa presentazione segnalazione certificata di inizio attività (scia) per attività soggette a controlli dei Vigili del Fuoco, mancata adozione provvedimenti atti a prevenire incendi e a tutelare incolumità lavoratori, ostruzione vie di esodo e uscite emergenza; installazione di segnaletica di sicurezza non conforme alla legge e mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Le violazioni, rilevate anche con la collaborazione degli ispettori antincendio del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, sono state segnalate alle Autorità per i provvedimenti di competenza.