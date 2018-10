Blitz dei carabinieri del Nas di Perugia nel bar dell'università: cibo spedito in laboratorio

Carabinieri nel bar dell'università a Perugia. I Nas, a seguito di un’ispezione igienico-sanitaria in un bar dell'università, hanno prelevato un campione di tonno sott’olio da una confezione aperta.

Le analisti di laboratorio dell'Istituto zooprofilattico - spiegano i carabinieri - hanno evidenziato valori di istamina in quantità superiore ai limiti consentiti dalla normativa europea. Il presidente della società cooperativa produttrice e distributrice del prodotto ittico è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.