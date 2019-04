Blitz dei Nas in un negozio cinese, sequestro di prodotti "fuorilegge" e multa

Blitz dei Nas di Bari e Perugia in due esercizi di vendita di articoli cinesi delle rispettive province.



I militari, nel corso del controllo, hanno trovato oltre 1000 pezzi di bigiotteria e altri oggetti come pietre e sabbia ornamentali, accessori per merceria, piante in plastica, dispositivi laser e telecamere, tutti privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana, per un valore totale di 2mila euro circa. Per i titolari delle attività sono scattate le sanzioni amministrative e la merce è stata sequestrata.