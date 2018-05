Canili fuorilegge e animali abbandonati, blitz dei Nas di Perugia: chiusura e mega multe

Blitz dei Nas di Perugia e due canili chiusi. I Carabinieri hanno eseguito, in collaborazione con i medici veterinari della locale ASL, un'ispezione in due canili privati della provincia che ospitavano complessivamente 97 cani di varie razze ed età.

Nel corso degli accertamenti i militari hanno rilevato innumerevoli carenze igienico-sanitarie e strutturali tali da non garantire gli standard minimi di benessere per gli animali ospitati, quali: box realizzati con rete in ferro in parte elettrosaldata da cui sporgevano monconi pericolosi; assenza di sistemi adeguati di riparo dal sole e dagli agenti atmosferici; mancanza di energia elettrica necessaria per l’illuminazione ordinaria e di emergenza; presenza nell’area sgambamento di materiale estraneo, sterpaglie e piccoli arbusti non rimossi da tempo, potenzialmente pericolosi per i cani.

Le carenze sono risultate talmente gravi da giustificare l’adozione, da parte del Sindaco del comune competente, di ordinanze di sospensione della attività e immediata chiusura dei canili.

I Carabinieri del Nas hanno, inoltre, elevato sanzioni amministrative per 3.200 euro a causa della presenza in uno dei due canili di 16 cani privi di microchip.