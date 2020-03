Blitz dei Nas, sequestrata merce per un valore di oltre 100mila euro

Migliaia di articoli privi di etichetta CE o accompagnati da indicazioni incomplete in etichetta. Questo è emerso dai controlli effettuati in 16 attività commerciali da parte dei nuclei di Roma, Catania e Perugia dei Carabinieri del Nas, nell'ambito della loro attività finalizzata a impedire il commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Circa 20.000 gli articoli irregolari sequestrati, per un valore superiore ai 100mila euro, mentre a circa 30mila euro ammontano le sanzioni amministrative elevate dopo l'operazione portata a termine dai militari dell'Arma.