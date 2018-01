Tragedia in Umbria, giovane travolto e ucciso dal treno alla stazione

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 gennaio, alla stazione di Narni Scalo. Il corpo ormai senza vita di un giovane extracomunitario, originario della Nigeria, è stato rinvenuto lungo la banchina del binario uno dello scalo ferroviario. Sul posto i carabinieri della locale stazione e di Amelia e gli agenti della Polfer per svolgere tutti gli accertamenti del caso: l'ipotesi più accreditata è che il ragazzo sia stato falciato da un treno in transito. Urtato mortalmente, senza che l'autista del convoglio si accorgesse di nulla. Ma le indagini vanno avanti per far luce su ogni aspetto della disgrazia. Intanto la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Terni e Orte dalle 19.10 fino alle 19.55 di ieri.