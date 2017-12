Tragica chiusura d'anno, in viale Indipendenza a terra un cadavere coperto da un telo

Tragica chiusura d’anno nell’acropoli perugina. Ore 8:30, viale dell’Indipendenza, a fianco dello sperone della Rocca Paolina, giace un cadavere coperto da un telo.Pochi gli indizi, ma è certo che al belvedere soprastante, appoggiato sul muretto (a fianco di tre bottiglie di birra), si trova un bastone da anziani. Finora ignota la dinamica della tragedia, ma si parla di una caduta dal punto più alto, nei pressi del belvedere con incisi i noti versi del Carducci (“Da le montagne digradanti in cerchio, L’Umbria guarda”).

Difficile pensare a una caduta accidentale ma non si esclude la tragica fatalità. Com’è noto, infatti, quello che i perugini chiamano “il Muraglione” è protetto da una rete che si protende verso il vuoto per un paio di metri. Tanto da rendere impossibile un salto che la superi di getto. La fece collocare, ai primi del Novecento, l’assessore Nazareno Squarta (ironizzato col soprannome di Menchino Sbrèna) per porre argine ai numerosi suicidi di tanta gente disperata, uscita dalla guerra mondiale in condizione di miseria morale e materiale.

E l’opera provvisionale sembrò funzionare, proprio in ragione del meccanismo psicologico che frenava l’aspirante suicida, trattenuto dalla rete, dal compiere un ulteriore salto nel vuoto.

ome siano andate effettivamente le cose è materia di indagini. Due pattuglie dei Carabinieri erano attive pochi minuti dopo il fatto: una ispezionava il belvedere, mentre una seconda sostava nei pressi della salma che giaceva in prossimità dell’attraversamento pedonale. L’ambulanza, presente, non ha preso in carico la persona di cui, in tutta evidenza, era stato constatato il decesso.

AGGIORNAMENTO - Dalle prime indiscrezioni emerge che la vittima sarebbe un 50enne perugino.