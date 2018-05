Si spengono le speranze per il perugino ricoverato a Bangkok: Luca Presciutti è morto

Non ce l'ha fatta lo chef perugino Luca Presciutti, in coma dopo un incidente e ricoverato all'ospedale di Bangkok dal 9 aprile. Luca si è spento nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 maggio, all'ospedale della capitale thailandese. La famiglia, per il tramite dell'avvocato Valter Biscotti - "metterà in atto tutti gli accertamenti possibili per individuare eventuali profili di responsabilità". Luca aveva fatto un incidente con lo scooter, i medici lo avevano rimandato a casa e dopo due giorni è finito in coma, da cui - purtroppo - non si è più risvegliato.

Tanta la mobilitazione dei cittadini per aiutare in queste settimane la famiglia di Luca, ma a causa di un peggioramento delle sue condizioni, era stato sconsigliato l'immediato trasferimento qui in Italia. Luca doveva infatti rientrare in Italia con un aereo e grazie all'appello lanciato , tanti avevano risposto con solidarietà per sostenere le costose spese di trasporto. Ora non rimane che un grande dolore per la famiglia, per i suoi amici e per tutti quelli che lo conoscevano.