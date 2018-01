Perugia, donna investita da un'auto: muore dopo giorni di agonia

E' morta dopo giorni di agonia all'ospedale di Perugia, D.P, l'anziana 85enne che il 9 gennaio è stata investita da un'auto nel quartiere di San Sisto, alla prima periferia della città. La donna, le cui condizioni sono apparse subito serie ai sanitari del 118, era stata trasportata al Santa Maria della Misericordia in codice rosso per un trauma cranico e toracico a seguito dell'impatto. Qui i medici non erano riusciti a sciogliere la prognosi della donna, ricoverata nel reparto di Rianimazione del nosocomio perugino. Questa mattina per l'85enne è sopraggiunto il decesso dopo quasi giorni da quel terribile incidente.