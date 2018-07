Umbria, il gioco finisce in tragedia: 17enne muore mentre filma l'amico con lo scooter, si cerca la verità sul suo cellulare

Una tragedia assurda, quella che ha sconvolto l'Umbria e Acquasparta. Un giovane di 17 anni, Roberto Albanucci, ha perso la vita lungo la variante nuova che collega il centro abitato alla strada statale Tiberina mentre stava filmando un amico in sella allo scooter. Travolto dal motorino, per lui però non cè stato nulla da fare. Gli inquirenti stanno cercando la verità di quel video sul cellulare del povero Roberto, ora posto sotto sequestro per essere analizzato. Disposta anche l'autopsia.