A bordo di uno scooter rubato, senza documenti d'identità e senza aver mai preso la patente, nei guai 27enne

“Patente di guida?”.

“Non c’è l’ho”.

“L’ha lasciata a casa?”.

“No, mai conseguita”.

“Passaporto o carta d’identità, permesso di soggiorno?”.

“No, non ho nulla di quanto mi chiede”.

“Libretto di circolazione dello scooter?”.

“No, non ce l’ho, non so neanche cosa sia”.

Questo il dialogo surreale tra un agente della Polizia municipale di Perugia e uno straniero fermato per un controllo stradale.

Lo straniero, di 27 anni, era a bordo di uno scooter, una notte di primavera del 2015, quando incappa in una pattuglia della Municipale perugina. Senza aver mai conseguito la patente, senza documenti di riconoscimento e senza carta di circolazione del mezzo, in quanto risultava rubato.

Da qui il processo per ricettazione e le violazioni al codice della strada.

Lo straniero, difeso dall’avvocato Luca Pietrocola, aveva richiesto la messa in prova per quanto attiene alle violazioni al codice della strada, ma non ha superato il periodo necessario a escludere le sanzioni. Per cui dovrà affrontare il giudizio in tribunale.