Cani non registrati, parchi di Perugia al setaccio: controlli a tappeto e multe

Controlli a tappeto nelle aree verdi Perugia. La Polizia Municipale, insieme al personale del Servizio Veterinario della Usl Umbria 1, a partire dal 26 Aprile intensificherà i controlli nei principali parchi ed aree verdi del Comune di Perugia per verificare l’iscrizione all’Anagrafe dei cani, la corretta conduzione da parte dei padroni e il rispetto del Regolamento di Polizia Urbana. I trasgressori rischiano una multa fino a 200 euro.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Comune di Perugia "L’Amministrazione Comunale ha realizzato in diversi Parchi cittadini degli spazi recintati per far correre in libertà i cani senza guinzaglio: Parco Pescaia, Parco Pian di Massiano, Parco S.Anna, Parco Cortonese, Parco Rimbocchi (via Sorgenti), Area verde via Diaz - Madonna Alta, Area verde via Beata Angela da Foligno - Madonna Alta, Ponte San Giovanni (in adiacenza al Parco Urbano in via Grieco), Ferro di Cavallo (presso Area verde via Gregorovius), Area verde San Quirico".