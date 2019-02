Fermato camion carico di cibo per i ristoranti di Perugia, sequestrati 160 chili di carne

Gli agenti della polizia municipale di Perugia nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 febbraio, in zona Fontivegge, hanno fermato e controllato un autocarro adibito al trasporto di derrate alimentari. Durante le verifiche, spiega una nota ufficiale della municipale di Perugia, sono state riscontrate delle anomalie tali da richiedere l’intervento di personale specializzato della Asl e del servizio veterinario.

Gli accertamenti, spiega una nota del Comune di Perugia, hanno consentito di verificare che la merce congelata, destinata a esercizi di ristorazione della città, veniva trasportata in condizioni non idonee a temperatura difforme da quella prevista dai requisiti di legge. Tutta la merce congelata ( 160 Kg di carne e 30 kg di patate fritte) è stata sequestrata per essere distrutta.